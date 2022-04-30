شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. من هي المرأة التي طعنت طبيب القلب في تعز .. ما اسمها وكيف دافعت عن نفسها امام الشرطة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسلمت الاجهزة الأمنية في مدينة تعز، المرأة التي حاولت اغتيال الطبيب اليمني، سلطان الدبعي، في أحد أحياء المدينة قبل مغرب امس الاربعاء.

وقالت مصادر محلية، أن مواطنين تمكنوا من القبض على المدعوة " حياة القدسي" عقب تسديدها طعنات قاتلة لطبيب القلب الشهير، سلطان الدبعي، في العنق نقل على اثرها الى أحد المستشفيات في تعز.

وحسب مصادر محلية، أن المتهمة بمحاولة اغتيال الطبيب الدبعي، تعاني من حالة نفسية، وقد اقدمت قبل اشهر على إحراق منزل جارها، كما ألقت نفسها من شرفة منزلها لكن اللوحات الإعلانية حالت دون وصولها إلى الأرض.

واضافت المصادر، أن واقعة الاغتيال بالطعن حدثت قبيل اذان المغرب، عندما كانت تمشي حياة القدسي بالقرب من الضحية من شارع ٢٦ حتى وصلت إلى حي الهندي المكان الذي ركن به سيارته وينتظره على متنها طفلين ، وبعد ان وصل الى السيارة تحدثت معه وفاجئته بالطعن على رقبته.

وأشارت المصادر إلى أن المرأة حاولت الفرار إلا ان شخصين من ابناء الحي قاموا بالقبض عليها وتسليمها الى قسم شرطة الجمهوري.

ولفتت المصادر، إلى أن حياة القدسي داخل مركز الشرطة زعمت، أن الدكتور سلطان الدبعي قام بالتحرش بها، لتقوم بنفس الوقت بتغيير اقوالها واتهمته بقتل امها، مع الكثير من الهذيان والاقوال والادعاءات الغير منطقية.

وبعد أن تعرض الضحية للطعن، اوقف الدكتور سلطان دراجة نارية وقام بإسعاف نفسه إلى المشفى.

وأكد مصدر طبي في تصريحات صحفية، أن حالة الدكتور سلطان الصحية مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية، إذ حصل نافذة اليمن على صورة للدبعي بعد استقرار حالته.