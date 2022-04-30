شكرا لبحثكم عن خبر إتفاقية تعاون بين السلطة المحلية ومؤسسة خليفة بن زايد لتأثيث وتجهيز هيئة مستشفى شبوة العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شبوة/

وقعت السلطة المحلية بمحافظة شبوة ممثلة بأمين عام المحافظة أ.عبدربه هشلة اتفاقية تعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ممثلة بمحمد خوري المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتضمنت الاتفاقية تجهيز وتشغيل وإدارة هيئة مستشفى شبوة العام بمركز المحافظة عتق و توقيع مجموعة من العقود مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات لتوريد مختلف الأجهزة والمعدات والأثاث للمستشفى.

وأكد هشلة، السلطة المحلية أن الدعم السخي سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الصحي داخل محافظة شبوة ويساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المختلفة التي تغني المريض عن السفر لخارج المحافظة وأضاف أن الاهتمام بقطاع الصحة من أجل تقديم خدمة صحية متميزة وذلك نتيجة توفير الأجهزة والمعدات النوعية وعدد من الأطباء المتميزين في مختلف التخصصات الطبية .

يشار أن سير العمل يكون على مرحلتين في المرحلة الأولى جهيز 100 سرير بجميع التخصصات الطبية المختلفة وتتضمن الثانية تجهيز 250 سرير .