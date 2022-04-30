تعز.. الإفراج عن 110 من السجناء والمعسرين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت لجنة المعسرين بمحافظة تعز، الجمعة، الإفراج عن 110 من السجناء والمعسرين والذين قضوا ثلاثة أرباع المدة.

وتضم اللجنة التي شكلت بتوجيهات محافظ تعز نبيل شمسان، من رئيس نيابة الاستئناف القاضي محمد سلطان، ومدير عام شرطة العميد منصور الاكحلي.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" القاضي سلطان قوله، إنه تم الإفراج عن 92 سجينا قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها فيما بلغ عدد المعسرين، 18 سجيناً معسراً ولازالت الاجراءات جارية للإفراج عنهم.



وأشار إلى أن ذلك جاء بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للنيابة العامة والقضاء بالنظر لمعاناة المعسرين والمحكوم عليهم الذين امضوا ثلثين من مدة سجنهم والأفراج عنهم باستثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل والسرقة والإرهاب.

