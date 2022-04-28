مليشيا الحوثي تختطف عدداً من تجار إب لإجبارهم على دفع اتاوات كبيرة

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإيرانية، عدداً من تجار مدينة إب، في محاولة لإجبارهم على دفع اتاوات كبيرة فرضتها المليشيا عليهم تحت مسمى "الزكاة".



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المليشيا فرضت مبالغ مالية كبيرة "تقديرية" على التجار تحت مسمى "زكاة" دون الرجوع إلى الحسابات وتُجبرهم على دفعها بالقوة.



وأضافت أن المليشيا اختطفت عدداً من صغار التجار ومتوسطي الدخل بعد رفضهم دفع تلك المبالغ التي وصفوها بـ "الخيالية".



وأوضحت المصادر أن المليشيا هددت تجاراً آخرين بالسجن في حال عدم دفع المبالغ التي قدرتها عليهم.



في السياق منعت مليشيا الحوثي عدد كبير من التجار من دفع جزءاً من زكاتهم للمحتاجين وفقاً للقانون اليمني، وأحرمت مئات المواطنين الذين دأب التجار على توزيع الزكاة عليهم كل عام.



وخلال السنوات الماضية أسست مليشيا الحوثي كياناً أسمته "هيئة الزكاة"، وسخرته لجباية الأموال وتمويل جبهات القتال والمراكز الطائفية بعيداً عن مصارف الزكاة الواردة في التشريع الإسلامي.

