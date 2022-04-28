خلال شهر ابريل الجاري.. لجنة التحقيق الوطنية توثق 265 انتهاكاً للقانون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 265 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال شهر ابريل الجاري.



واوضحت اللجنة في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، بأن وقائع الانتهاكات منها 53 واقعة قتل وإصابة مدنيين سقط فيها 77 قتيلاً وجريحا، بينهم 18 طفلاً، وخمس نساء في محافظات مختلفة، وسقوط 18 ضحية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة بينهم طفلين في محافظات الحديدة وحجة ومأرب والضالع وتعز.

وأشار البيان، الى انه وخلال الفترة ذاتها تمكنت اللجنة من التحقيق باعتقال وإخفاء 78 مواطناً في كل من أمانة العاصمة وذمار وحجة وصعدة وعدن وتعز ومأرب ولحج والبيضاء وحضرموت، إضافة إلى قتل 9 مواطنين خارج نطاق القانون في أمانة العاصمة وإب والحديدة والبيضاء، وتجنيد 10 أطفال في المحويت وحجة وذمار والأمانة، كما جرى توثيق 50 واقعة اعتداء وإضرار ونهب أعيان خاصة وعامة ومدارس ومعاهد تعليمية.

ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة قام بالنزول والتحقيق في وقائع قصف أحياء سكنية وانفجار ألغام في مديريات الحالي وحيس والجراحي والتحيتا في محافظة الحديدة، واستهداف مواطنين في مديريتي صالة والتعزية بمحافظة تعز، والإضرار بأعيان مدنية وتعليمية في مناطق الوسيعة وملعا وحريب بمحافظة مأرب..منوهاً ان الفريق تمكن من جمع أدلة الوقائع وإجراء مقابلات مع عدد من الشهود والضحايا المصابين وتحريز عدد من بقايا المقذوفات ومعاينة الأماكن المتضررة.

كما قام فريق اللجنة بمتابعة تنفيذ الهدنة الإنسانية التي أعلنت نهاية شهر مارس الماضي، وتوثيق تأثير خروقات الهدنة على حقوق الإنسان، من خلال النزول المباشر لمناطق التماس المختلفة في محافظات تعز ومأرب والحديدة، ومنها عزل الصياحي والمعفاري من مديريتي صبر الموادم وجبل حبشي في الجهة الغربية من تعز، وقرى الرجم والشرف وبريد الروضة في مديريتي صالة والتعزية والتي شهدت عمليات قنص للمواطنين، وسقوط مقذوفات وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى مقتل امرأة وإصابة امرأة أخرى ورجل، وأضرار في المنازل.

ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن بما يحقق الركائز الأساسية لحقوق الإنسان المتمثلة بالأمن والسلام والتنمية وكفالة الحقوق..داعية إلى التوقف عن استهداف المدنيين والأحياء والتجمعات السكانية ورفع الحصار عن تعز وفتح كافة الطرق الرئيسية المغلقة بين المحافظات، وتسهيل حرية الحركة والتنقل والامتناع عن حجز المسافرين وتفتيشهم.