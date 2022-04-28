محافظ المهرة يوجه بتشكيل لجنة للنظر في قضايا المعسرين بالسجن المركزي بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، بتشكيل لجنة للنزول إلى السجن المركزي بمدينة الغيضة للنظر في قضايا المعسرين تمهيداً للإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان.



جاد ذلك خلال تراسه امس، اجتماعاً بمدير الأمن والشرطة العميد مفتي صمودة، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم بن زين، ونائب رئيس الغرفة التجارية سعيد بن محيسن.

وكلف محافظ المهرة، اللجنة برئاسة مدير عام مكتب الشؤون القانونية عوض بن شرية، بالنزول إلى السجن المركزي، ورفع تقرير بصورة عاجلة بشأن السجناء المستحقين للإفراج عنهم استنادا إلى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي الذي يشمل المعسرين ممن أمضوا ثلثي مدة سجنهم باستثناء المحكوم عليهم في قضايا القتل والسرقة والإرهاب.