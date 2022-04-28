السفير شجاع الدين يبحث مع مسؤول نمساوي تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى النمسا هيثم شجاع الدين، امس مع مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية النمساوية السفير جريجور كوسلر ، آفاق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأطلع السفير شجاع الدين، المسؤول النمساوي على المستجدات في الساحة اليمنية وعلى رأسها جهود مجلس القيادة الرئاسي وسعيه لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

واشار الى اتفاق الهدنة وفتح مطار صنعاء وفك الحصار عن مدينة تعز والسعي للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين وايلاء فتح مطار صنعاء وفك الحصار عن مدينة تعز أهمية بالغة..مؤكدا في الوقت نفسه استمرار مليشيا الحوثي بوضع العراقيل لتشغيل الرحلات من مطار صنعاء وفتح طريق تعز وخرق الهدنة.

من جانبه عبر المسؤول النمساوي، عن دعم بلاده لجهود الامم المتحدة لتحقيق سلام دائم في اليمن.