الحديدة..القوات المشتركة تعلن فتح خط (حيس ـ الجراحي) من طرف واحد التزامًا بالهُدنة

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، فتح خط "حيس- الجراحي"، جنوب الحديدة (غربي اليمن)، التزاماً بالهُدنة الأممية من طرف واحد، وسط تعنت من مليشيا من الحوثي الإيرانية.



وقالت ـ في خبر عاجل في إعلامها العسكري ـ، إن "القوات المشتركة فتحت خط حيس - الجراحي لدواعي إنسانية والتزاما بتنفيذ الهدنة الأممية".



وأضافت: "تم فتح الخط من طرف واحد فيما لاتزال مليشيات الحوثي تقطع الخط من مناطق سيطرتها".



وكانت القوات المشتركة قد شرعت مطلع الأسبوع الماضي في أعمال إصلاح الخط من مناطق سيطرتها تنفيذاً لبنود الهُدنة المعلنة برعاية أممية.



في السياق علم "يمن شباب نت" من مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي رفضت فتح الخط الرئيسي من مناطق سيطرتها.



وقالت المصادر إن المليشيا تحاول التحايل على الاتفاق من خلال اقتراح طرق فرعية تصل حيس بالجراحي من اتجاه الشرق والشمال الشرقي إلى منطقة "المصبرية" الواقعة على خط (إب ـ الحديدة).



وأشارت المصادر إلى أن الطرق الفرعية المقترحة من قبل مليشيا الحوثي طويلة وملوثة بالألغام التي زرعتها المليشيا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سيزيد من معاناة المواطنين.



وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبيرج، أعلن مطلع أبريل الجاري موافقة الأطراف على هدنة عسكرية وإنسانية لمدة شهرين، تشمل فتح الطرق بين المحافظات والمناطق اليمنية.

