شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع سلال غذائية في عدد من المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 53 طنًا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.



ووزّع المركز، 72 طنًا و760 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة مأرب بمحافظة مأرب، استفاد منها 4.080 فردًا، و34 طنًا و240 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 1.920 فردًا، ،46 طنًا و545 كيلو غرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد منها 2.610 أفراد.