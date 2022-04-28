رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع العاجلة للعاصمة المؤقتة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك امس اجتماعا للجنة المكلفة بإعداد خطة ومتابعة تنفيذ المشاريع العاجلة لتحسين الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، خاصة في الجوانب الخدمية والمعيشية، والمكلفة بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي.



واستعرضت اللجنة مصفوفة المشاريع المطلوبة لقطاعات الخدمات الاساسية في العاصمة المؤقتة عدن، والمقدمة من وزير الدولة محافظ عدن، والمتضمنة المتطلبات العاجلة من المشاريع في المجالات المتصلة بمعيشة وحياة المواطنين، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والاشغال والطرق والنقل.

ووجه رئيس الوزراء الوزارات الخدمية المختصة باعداد خطط تنفيذية عاجلة بالتنسيق مع وزير الدولة محافظ عدن، لإنجاز المشاريع وفق الأولويات العاجلة.. مؤكدا على ضرورة ان تكون خطط التنفيذ وفق اطر زمنية محددة ومسئوليات الجهات ومؤشرات واضحة لقياس فاعلية التنفيذ.