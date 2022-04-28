محافظ تعز يناقش مع السفير السعودي البدء بمشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، في الرياض مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، تدشين مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد بعد إجازة عيد الفطر المبارك.



واعتبر المحافظ، أن تنفيذ المشروع من قبل البرنامج السعودي سيسهم في إنهاء المعاناة اليومية لابناء المحافظة نتيجة تدهور الطريق وتكرار الحوادث فيه مايتسسب بحوادث وخسائر كبيرة وانقطاع الطريق الوحيد ..مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في التخفيف من معاناة أبناء تعز واليمن بشكل عام.

ووقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في يناير الماضي عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8.7 كم والذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف متر مربع عن سطح البحر.

ويتمثل المشروع بإعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد، وإصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه، ورفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الآمن.