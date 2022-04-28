هيئة الإسناد اللوجستي تناقش القضايا المتعلقة بسير عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، امس اجتماعاً بمدراء الدوائر التابعة للهيئة، لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بسير العمل في الهيئة وسبل تعزيزه وتطويره.



وأقر الإجتماع، جملة من التوصيات والمحددات لتنفيذ الخطط السنوية للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والمعنوي 2022م للهيئة ودوائرها.

وأشاد اللواء الفقيه، بمستوى الأداء ومواكبة احتياجات المعركة سواء في رئاسة الهيئة أو الدوائر الخدمية.. مشدداً على أهمية تفعيل مبدأ الضبط والربط وتحديث بيانات الملاكات المادية والبشرية وربط كافة القواعد الادارية وفق برامج متطورة.

وأكد رئيس الهيئة، على ضرورة الإهتمام بجانب التأهيل والتدريب للقوى العاملة، والإهتمام بالتوجيه المعنوي والتعاون مع الأركانات في الدوائر وتسهيل مهامهم.