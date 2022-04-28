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هيئة الإسناد اللوجستي تناقش القضايا المتعلقة بسير عملها

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة الإسناد اللوجستي تناقش القضايا المتعلقة بسير عملها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

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عقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، امس اجتماعاً بمدراء الدوائر التابعة للهيئة، لمناقشة مجمل القضايا المتعلقة بسير العمل في الهيئة وسبل تعزيزه وتطويره.

 

وأقر الإجتماع، جملة من التوصيات والمحددات لتنفيذ الخطط السنوية للعام التدريبي والقتالي والعملياتي والمعنوي 2022م للهيئة ودوائرها.

 

وأشاد اللواء الفقيه، بمستوى الأداء ومواكبة احتياجات المعركة سواء في رئاسة الهيئة أو الدوائر الخدمية.. مشدداً على أهمية تفعيل مبدأ الضبط والربط وتحديث بيانات الملاكات المادية والبشرية وربط كافة القواعد الادارية وفق برامج متطورة.

 

وأكد رئيس الهيئة، على ضرورة الإهتمام بجانب التأهيل والتدريب للقوى العاملة، والإهتمام بالتوجيه المعنوي والتعاون مع الأركانات في الدوائر وتسهيل مهامهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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