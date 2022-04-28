العقيلي: نزع وتفكيك 350 لغماً مضاداً للدروع زرعتها مليشيا الحوثي في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، من نزع وتفكيك حقول ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عين غرب محافظة شبوة.



واوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بان فرق الطوارئ المشتركة في البرنامج الوطني والمشروع السعودي (مسام) تمكنت، اليوم، من نزع وتفكيك 350 لغماً مضاداً للدروع من طرق ومناطق الرعي في منطقتي الصحالي وجربان شمال مديرية عين بعد تلقي غرفة العمليات المشتركة بلاغات عن وجود ألغام.

وأكد العميد العقيلي، وجود ألغام مفخخة وحقول ألغام عشوائية ومختلطة بألغام مضادة للدروع وفردية وعبوات ناسفة ما يرفع سقف خطورتها ويصعب التعامل معها..داعياً المواطنين وعابري السبيل إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي لازالت ملوثة بالألغام ومخلفات الحرب..مشيداً بتعاون المواطنين في إبلاغ العمليات المشتركة للبرنامج والمشروع.