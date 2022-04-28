اليمن.. إصابة شاب برصاص قناصة مليشيات الحوثي شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أُصيب شاب، الأربعاء، برصاص قناصة مليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "أحمد جميل الرعيني (28 عاما) أصيب بطلق ناري في رقبته من قبل قناص حوثي في حي عصيفرة".



يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على مقتل امرأة برصاص قناص مليشيا الحوثي الانقلابية في المنطقة ذاتها شمالي مدينة تعز.



وفي وقت سباق اليوم، أدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف المدنيين وخرق الهدنة الأممية.



وأكدت الوزارة في بيان لها، أن استمرار تعريض أرواح المواطنين للخطر من قبل المليشيا وعدم التزامها بالهدنة يقوض فرص السلام في بلادنا، ويضاعف مأساة المواطنين في مناطق التماس.



وفي 1أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن هدنة إنسانية لمدة شهرين، وتشمل وقف كافة العمليات العسكرية، فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول الوقود عبر ميناء الحديدة وفتح طرق تعز.

