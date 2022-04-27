شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمداد الدوائي يتسلم أدوية ومستلزمات طبية من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم البرنامج الوطني للامداد الدوائي، بالعاصمة المؤقتة عدن امس، مساعدات طبية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واوضحت مديرة البرنامج الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الدعم شمل ثمان شاحنات تحوي 89 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة، مشيرة الى أن وزارة الصحة ستعمل على توزيعها للمحافظات وفقاً لخطة التوزيع.