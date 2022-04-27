‏الارياني: الحكومة قدمت مقترحات لتجاوز عراقيل مليشيا الحوثي امام تشغيل الرحلات التجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ‏حرص الحكومة على تجاوز العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران امام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي الى العاصمة الأردنية عمان تنفيذا لبنود اعلان الهدنة.



واوضح معمر الارياني في تصريح صحفي، ان الحكومة وحرصا منها على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، قدمت بموجب خطابات رسمية لمكتب المبعوث الخاص عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين الراغبين بالسفر من المناطق غير المحررة، على جوازات سفر حكومية‏.

واشار الارياني الى من بين المقترحات التي قدمتها الحكومة استعدادها لانشاء مركز اصدار للجوازات تابع لمصلحة الجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع وإشراف الامم المتحدة، على أن يبدا التشغيل خلال 10 ايام من الاتفاق على انشاء المركز وتوفير الاجهزة، بالاضافة الى استعدادها لاصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق غير المحررة، بالتنسيق مع مكتب المبعوث الاممي خلال خمسة أيام كحد أقصى من تاريخ ارسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط‏ عبر مكتب المبعوث الخاص، دون الحاجة إلى سفر المواطنين الى اي من المحافظات المحررة.

ولفت الارياني الى إن الحكومة اقترحت تخصيص كباين في مركز الاصدار الآلي للجوازات بمبنى مصلحة الهجرة والجوازات بعدن لسرعة وتسهيل اصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، او ارسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الى مركز المصلحة بعدن، وسيتم تجديد الجوازات خلال مدة 24 ساعة‏ كحد ادنى واعادة ارسالها عبر مكتب المبعوث كاجراء عاجل خلال فترة الهدنة.

وشدد الارياني انه وعلى الرغم من ان معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، الا ان مليشيا الحوثي ترفض اعادة جدولة الحجوزات اولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملون جوازات حكومية، باصدار جوازات لهم وفق الخيارات المطروحة من الحكومة، واعادة تسجيل حجوزاتهم على الرحلات اللاحقة.