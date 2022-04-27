الارياني يطالب بضغط دولي على مليشيا الحوثي لرفع الحصار عن تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني ان المعاناة الانسانية اليومية التي يتجرعها الملايين من أبناء محافظة تعز اكبر محافظة من حيث الكثافة السكانية في اليمن، جراء الحصار الغاشم المفروض عليها من مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، منذ سبعة أعوام، جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.



واوضح ان استمرار حصار مليشيا الحوثي الارهابية لمحافظة تعز، ورفض كل الدعوات وتقويض الاتفاقات لرفع الحصار عنها ابتداء من اتفاق استوكهولم وحتى اعلان الهدنة برعاية اممية، مرورا بالمبادرات المحلية، سياسة عقاب جماعي، تعكس حقدها الدفين على أبناء المحافظة الذين رفضوا الانقلاب منذ اللحظة الاولى.

وطالب الارياني المجتمع الدولى والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي، ومنظمات حقوق الانسان بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لانهاء الحصار عن محافظة تعز، ورفع النقاط والحواجز، والسماح بتنقل المواطنين بشكل طبيعي وتدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.