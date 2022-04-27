الجمارك تسلم شهادات التاجر الموثوق لثلاث شركات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سلمت مصلحة الجمارك في العاصمة المؤقتة عدن، امس شهادات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (التاجر الموثوق) لثلاث شركات جديدة.



وشملت الشركات الثلاث شركة بروم للأسماك، وشركة عدن للتجارة والصناعة والتخزين المحدودة، وطيبات عدن للتجارة والاستيراد.

وقال رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي " إن تفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (التاجر الموثوق) يأتي ضمن سعي مصلحة الجمارك لتطوير علاقة الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وتسهيل حركة التجارة الدولية تماشيا مع معايير منظمة الجمارك العالمية".

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تسهيل التجارة وتخفيف بعض القيود المرتبطة بالعمل الجمركي، حيث يحصل التاجر الموثوق على امتيازات عديدة منها الإفراج الفوري عن البضائع والتسريع الزمني للمعاملات الجمركية .. داعيا الشركات التي تنطبق عليها تلك المعايير إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها البرنامج.