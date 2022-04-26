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السفير شجاع الدين يبحث مع مسؤول سلوفاكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

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بحث سفير بلادنا غير المقيم لدى جمهورية سلوفاكيا هيثم شجاع الدين امس، مع رئيس دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية السلوفاكية فالر فرانكو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

 

واطلع السفير شجاع الدين، المسئول السلوفاكي على جهود مجلس القيادة الرئاسي بعد عودته للعاصمة المؤقتة عدن، والحرص على انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

 

من جانبه عبر المسؤول السلوفاكي، عن تطلع بلاده لتحقيق سلام مستدام في اليمن يعيد الامن والاستقرار وينهي المعاناة الانسانية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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