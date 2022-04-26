السفير شجاع الدين يبحث مع مسؤول سلوفاكي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا غير المقيم لدى جمهورية سلوفاكيا هيثم شجاع الدين امس، مع رئيس دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية السلوفاكية فالر فرانكو، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



واطلع السفير شجاع الدين، المسئول السلوفاكي على جهود مجلس القيادة الرئاسي بعد عودته للعاصمة المؤقتة عدن، والحرص على انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

من جانبه عبر المسؤول السلوفاكي، عن تطلع بلاده لتحقيق سلام مستدام في اليمن يعيد الامن والاستقرار وينهي المعاناة الانسانية.