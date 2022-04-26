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وزير الداخلية يلتقي وفد مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، امس بالعاصمة المؤقتة عدن، وفد من مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة برئاسة مدير امن المكتب باليمن سينيو كوفي.

 

واطلع وفد المكتب من وزير الداخلية على نتائج التحقيقات الأولية في الحادث الاجرامي والارهابي لاختطاف موظفي الأمم المتحدة وما تم التوصل اليه والإجراءات المشتركة المقرر اتخاذها لملاحقة بؤر الجماعات الإرهابية ، والجهود المبذولة للافراج عن الموظفين الامميين والمسارات التي يتم التحرك من خلالها بما يضمن سلامة المختطفين.

 

من جانبه ثمن وفد مكتب الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، جهود وزير الداخلية..متمنيا سرعة الافراج عن المختطفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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