وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر جراء سيول الأمطار في صنعاء وحجة

توفي 4 أشخاص وأصيب آخر غرقاً، الاثنين، في صنعاء (شمال) وحجة (شمال غرب)، جراء سيول الأمطار الموسمية التي تشهدها البلاد منذ أيام.



وقالت مصادر محلية في صنعاء، إن المهندس إسماعيل حسن نوري، ومحمد راجح الداري، توفيا فيما أصيب شخص آخر يُدعى علي حمادة في مجرى سيول الأمطار تحت جسر الصداقة بالعاصمة صنعاء.



وأوضحت المصادر أن الحادثة تمت أثناء محاولة الضحايا (عمال في الصرف الصحي)، فتح قنوات التصريف لمياة الأمطار تحت الجسر.



وحمّل إعلاميون وناشطون الجهات المعنية التابعة لمليشيا الحوثي المسؤولية عن الحادثة بسبب الإهمال.



وفي محافظة حجة توفي مواطنان جراء تدفق سيول الأمطار الغزيرة على وادي جسارة في مديرية قارة.



وقالت وكالة (سبأ) التابعة للحوثيين، إن المواطن حامد محمد الزريقي ونجله حمدان الزريقي توفيا جراء تدفق السيول في وادي حسارة بمديرية قارة، أثناء عبورهما من الوادي على متن سيارة، ومعهما اثنان آخران.



وأشارت إلى أنه تم العثور على جثة أحد المتوفين في سائلة وادي مور بمنطقة السوالمة في مديرية كشر، فيما تم العثور الجثة على الأخرى في منطقة الضهيرة بمديرية المغربة، في حين نجا الاثنان اللذان كانا معهما.



وخلال الأيام الماضية شهدت عدة مدن يمنية أمطاراً موسمية غزيرة، وسط تحذيرات من مخاطر عبور مجاري سيول الأمطار.



ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فقد تضرر أكثر من 240 ألف سشخص من الأمطار والفيضانات التي ضربت اليمن خلال العام الماضي.

