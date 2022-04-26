شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة العليا للاغاثة تتسلم تمور مقدمة من السعوية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القائم بأعمال رئيس اللجنة العليا للاغاثة الدكتور محمد الزعوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، كمية من التمور مقدمة من المملكة العربية السعودية للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



واضح منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بالفقيه، في تصريحات وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بان دفعة التمور القادمة من المملكة العربية السعودية سيتم توزيعها على المستحقين في مختلف المحافظات.

وكانت كمية التمور التي وصلت الى اليمن منذ مطلع شهر رمضان المبارك مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت 8000 طن متري لكافة المحافظات.