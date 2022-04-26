مناقشة استعدادات مؤسسة المياه لمواجهة احتياجات الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم مع قيادة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الاستعدادات القائمة لمواجهة احتياجات المواطنين من المياه خلال الصيف القادم.



كما جرى مناقشة الحلول الإستراتيجية الخاصة بتامين امدادات المياه الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الحقول ورفع الكفاءة وكذلك اصلاح منظومة الصرف الصحي لمدينة عدن.

وخلال الاجتماع وجه الوزير المعنيين في المؤسسة باتخاذ جميع التدابير لتحسين وصول إمدادات المياه للمواطنين وانتظام عمليات تزويد المياه لجميع المديريات وكذلك القيام بأعمال الصيانة والتصريف والمعالجة للمياه العادمة والعمل على إستقرار التشغيل والصيانة خلال الصيف القادم.