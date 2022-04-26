شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يطلع على أوضاع النزلاء في السجن المركزي بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، امس، على أوضاع النزلاء في السجن المركزي بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن وقضاياهم ومعاناتهم، ومستوى الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها التغذية.



واستمع الوزير حيدان ومعه رئيس مصلحة السجون اللواء صالح علي عبد الحبيب ، الى أبرز المشاكل التي تعاني منها إصلاحية السجن المركزي وسبل التغلب عليها وتجاوزها..مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية بمعالجة كافة الاشكالات التي تعاني منها الإصلاحية لتقوم بدورها على اكمل وجه.