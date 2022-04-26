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وزير الداخلية يطلع على أوضاع النزلاء في السجن المركزي بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، امس، على أوضاع النزلاء في السجن المركزي بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن وقضاياهم ومعاناتهم، ومستوى الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها التغذية.

واستمع الوزير حيدان ومعه رئيس مصلحة السجون اللواء صالح علي عبد الحبيب ، الى أبرز المشاكل التي تعاني منها إصلاحية السجن المركزي وسبل التغلب عليها وتجاوزها..مؤكداً اهتمام وزارة الداخلية بمعالجة كافة الاشكالات التي تعاني منها الإصلاحية لتقوم بدورها على اكمل وجه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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