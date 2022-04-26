الوزير كلشات يناقش المشاريع والحلول لمعالجة مشاكل الكهرباء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، امس في اجتماعاً مشتركاً لقيادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، مشروع رؤية الوزارة وقطاعتها المتعددة في التوليد والنقل والتوزيع، والخطة التطويرية للعام الجاري 2022.



وتطرق الاجتماع، الى رؤية الوزارة على المدى الحالي والمستقبلي، والمشاكل التي تواجه العمل وسبل التغلب عليها.

واكد الوزير كلشات، أهمية الرؤية في تحديد المسؤوليات المناطة امام الوزارة مستقبلاً وتنفيذ المشاريع المستدامة وفقا لمتطلبات الواقع، ووضع الجاهزية التامة لمواجهة التحديات حسب ما تتضمنه الرؤية.. موجهاً بضرورة استيعاب كافة الملاحظات بالمشروع النهائي تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الطاقة الأعلى.