وزير النقل يناقش متطلبات مطار عدن الدولي من الاجهزة والمعدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، امس خلال اجتماع ضم وكلاء الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني، متطلبات مطار عدن الدولي من الأجهزة والمعدات، ودراسة التدخلات العاجلة للهيئة وقيادة المطار في صيانة مدرج الإقلاع والهبوط للطيران فنياً وتاهيلا.



ووجه وزير النقل، باستكمال الدراسة الفنية وتحديد المتطلبات والعروض واختيار الشركة المتخصصة للقيام بأعمال الصيانة والترميم بصورة عاجلة..حاثاً على أهمية إعداد وتقديم دراسة مشروع منظومة الكاميرات في كافة أنحاء المطار لضمان أمن وسلامة المطار وكذا الأسراع بأدخال الكيبل الكهربائي الرئيسي لتغذية المطار بالطاقة من محطات التوليد مباشرة لضمان استدامة المطار الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع مؤسسة الكهرباء.

وفي سياق متصل، تفقد وزير النقل، سير أعمال ترميم وتأهيل مبنى وزارة النقل في مديرية التواهي والذي من المتوقع استلام المبنى بعد إجازة عيد الفطر المبارك والانتقال للعمل فيه.