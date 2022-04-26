مليشيات الحوثي ترتكب 1924 خرقاً للهدنة خلال ثلاثة اسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رصد الجيش الوطني، ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية، 1924 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب وأبين ولحج.



واوضحت قوات الجيش في تقدير لها، بان الخروقات توزّعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مارب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، وأربعة في جبهات أبين وخرقان في لحج.

وتنوّعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عملية دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي، و105 عملية استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة. إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مارب.

وتعمّدت المليشيا الحوثية خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن، في ظل التزام قواتنا بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.