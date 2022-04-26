عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر، صباح الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، بشاشة البنك المركزي، والبنوك الحكومية والخاصة.



بقي متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي، عند 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 4.93 جنيه للشراء، و4.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري اليوم، 18.51 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار عند 18.52 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس أسعار التداول في البنك الأهلي المصري.

كما ظل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، عند 18.53 جنيه للشراء، و18.6 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند 20.16 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى مستوى 19.81 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، مقابل 19.94 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، هبط سعر اليورو إلى 19.83 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع، مقابل 19.98 جنيه للشراء، و20.16 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، استقر سعر اليورو عند 20.05 جنيه للشراء، و20.34 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 24.16 جنيه للشراء، و24.28 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند 5.03 جنيه للشراء، و5.06 جنيه للبيع.

كما لم يتغير متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، ليبقى عند 60.60 جنيه للشراء، و60.96 جنيه للبيع.