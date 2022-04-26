شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخدمة المدنية تعلن موعد اجازتي عيد الفطر المبارك وذكرى يوم العمال العالمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، موعد اجازتي ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو وعيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٣ هـ التي تبدأ يوم ۲۹رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وفقاً لنص المادة ( 3 ) من القانون رقم ( ۲ ) لسنة ٢٠٠٠، بشأن الاجازات والعطل الرسمية وذلك لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.



واشار الوزارة في بيان لها، الى انه ونظراً لتداخل الاجازتين مع الاجازة الأسبوعية التي يعوض عنها ، فإن الاجازة الرسـمية تنتهي يوم السـابـع من شوال على ان يبدأ الدوام يوم الثامن من شوال..معبرة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسـية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهاتين المناسبتين.