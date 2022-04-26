رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه الحكومة بتقديم التسهيلات للقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، الحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص باعتباره شريك في عملية التنمية.



وأكد الرئيس خلال لقاءه، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب رئيس الاتحاد العام رئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن، أبو بكر باعبيد، وأعضاء الغرفة، أن الدولة ستقدم دعمها الكامل للقطاع الخاص بما يمكنه من القيام بواجباته ومسؤولياته في الإسهام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي، وتوفير احتياجات المواطنين من المواد الاساسية وبأسعار مناسبة.

كما وجه فخامة رئيس مجلس القيادة، الحكومة بتقديم الاعتمادات للقطاع الخاص في إطار خطة الحكومة والقوانين المنظمة، بما يقود إلى استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة على المواطن..مؤكداً حرص مجلس القيادة الرئاسي، على رأس المال الوطني والحفاظ عليه من الهجرة، وعلى وجه الخصوص تجار المواد الأساسية.

وحث فخامة الرئيس، القطاع التجاري، على مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن جراء الحرب التي فرضتها المليشيات الانقلابية، وما تسببت فيه من معاناة انسانية واتساع رقعة الفقر..داعياً القطاع التجاري، إلى عدم استغلال الظروف الحاصلة في إضافة أعباء على المستهلك.

وشدد فخامة الرئيس العليمي، على ضرورة انعكاس التحسن الحاصل في أسعار صرف العملة على أسعار السلع الأساسية..داعياً في هذا الصدد الحكومة إلى مراقبة الأسواق والتأكد من ذلك.

حضر اللقاء وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول