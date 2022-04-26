الخدمة المدنية تعلن موعد اجازتي عيد الفطر ويوم العمال العالمي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، اليوم الثلاثاء، موعد اجازتي ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو وعيد الفطر المبارك للعام ١٤٤٣.

وقال بيان للوزارة "انه ونظراً لتداخل الاجازتين مع الاجازة الأسبوعية التي يعوض عنها، فإن الاجازة الرسـمية التي تبدأ في 29 رمضان، ستنتهي يوم السـابـع من شوال على ان يبدأ الدوام يوم الثامن من شوال".

ووفقا للقانون "تبدأ يوم ۲۹ رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم (۲) لسنة ٢٠٠٠، بشأن الاجازات والعطل الرسمية وذلك لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة".

ومن المتوقع أن يصادف عيد الفطر المبارك ١٤٤٣ يوم الاثنين ٢ مايو ٢٠٢٢، والسبت سيكون اول يوم الاجازة والذي سيكون 29 رمضان ويوافق 30 مايو، وفق ما أعلن الفكلي اليمني أحمد الجوبي.