الجيش اليمني: مليشيا الحوثي ارتكبت 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني، يوم الإثنين، أنه رصد ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية، 1924 خرقاً للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها، في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج.



وقال الجيش في بيان، إن الخروقات توزّعت بين 573 خرقاً في جبهات محور تعز و406 خرقاً في جبهات حجة و399 خرقاً في جبهات مأرب، و330 خرقاً في الحديدة، و152 خرقاً في جبهات الجوف، و49 خرقاً في الضالع، و9 خروقات في صعدة، وأربعة في جبهات أبين وخرقان في لحج.



وأضاف، أن الخروقات تنوّعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات، و264 عملية استهداف مدفعي، و305 عملية دفع بتعزيزات، و59 عملية هجومية وتسللات، و178 تحليق بالطيران المسيّر والاستطلاعي.



كما شملت 105 عملية استحداث خنادق وتحصينات جديدة، و20 عملية زراعة ألغام، و19 عملية استحداث قناصة. إضافة إلى 7 عمليات استهداف أعيان مدنية ومناطق نزوح في الحديدة وغرب تعز ومدينة مأرب.



وأوضح أن المليشيا الحوثية تعمّدت خرق الهدنة منذ لحظاتها الأولى، وما تزال مستمرة في اختراقها حتى الآن، في ظل التزام قواتنا بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقف التام لإطلاق النار.



وفي 1أبريل نيسان الجاري، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندوبرغ عن هدنة إنسانية بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لمدة شهرين قابلة للتمديد.

