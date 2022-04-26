شكرا لبحثكم عن خبر بتوجيهات من الرئيس القائد.. اليوم صرف مرتب شهرين للقوات المسلحة الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بناءً على توجيهات عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وانطلاقا من حرصه على الرعاية والاهتمام الدائمين بالحالة المعيشية لأبطال القوات المسلحة الجنوبية واعدادهم وتدريبهم بإعتبارهم سياج وطننا الجنوب وسيفه في الوقت ذاته ، ستبدأ اللجان المختصة بالدائرة المالية اليوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل بصرف راتبي مايو ويونيو 2021م لمنتسبي القوات المسلحة الجنوبية. وستوزع فرق المالية على مقرات الألوية والوحدات وستقوم بعملية الصرف المباشر للجنود وبذات الآلية المتبع

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