تعز.. حملة أمنية لضبط مطلوبين أمنيا في الريف الغربي

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذت المنطقة الأمنية الغربية بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، الأحد، حملة أمنية لضبط مطلوبين على ذمة قضايا تقطع في الريف الغربي للمحافظة.



وقال قائد المنطقة الأمنية بمنطقة الكدحة العقيد محمد مقبل في تصريح صحافي، إن "الحملة الأمنية تهدف لملاحقة المتقطعين بالطرقات في إحدى قرى عزلة بني بكاري بمديرية جبل حبشي".



وأوضح مقبل أن "المنطقة الأمنية تلقت بلاغاً بوجود عدد من المتقطعين لسيارات المواطنين التي تمر من تلك الطريق ويفرضون عليهم جبايات تحت قوة السلاح في منطقة المناييس"



وأضاف أن "الحملة تمكنت من ضبط المتعاونين معهم وأحالتهم إلى الجهات المختصة"، فيما ستستمر في ملاحقة المطلوبين الأمنيين.



ولفت إلى أن الحملة تمت بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية جبل حبشي في إطار الجهود المبذولة لضبط الاختلالات الأمنية.



