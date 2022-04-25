شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الصم والبكم بلحج تدشن توزيع دعما مقدما من التاجر البلعسي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انوار العبدلي / لحج دشن في جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بمحافظة لحج عصر اليوم توزيع دعما خيريا مقدما من التاجر البلعسي استهدف الكادر التعليمي والإداري للجمعية . وبحضور فاعل الخير التاجر علي حسين البلعسي والشيخ صالح علي مقبل وهما الروساء الفخريين لجمعية الصم والبكم دشن توزيع المساعدات المالية على المعلمات والعاملين بالجمعية بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك . المعلمات والعاملين بالجمعية عبروا عن سعادتهم بهذا الدعم الطيب من التاجر البلعسي والتي قالوا بأنها مساعدة جاءت في وقتها وستقضي شيء من مستلزمات العيد . إدارة الجمعية برئاسة رئيس الجمعية مرسال مهدي ونائبته الأستاذة كوكب عبدالله تقدموا بالشكر الجزيل والثناء لهذا الدعم الخيري المقدم من الشيخ التاجر البلعسي وعلى جهوده ودعمه المتواصل للجمعية ودعم فئة الصم والبكم في لحج .

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