بتمويل صندوق صيانة الطرق..توقيع عقد صيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة

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يزيد بن سلمان - شبوة - وقع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مع الجهات المنفذة لمشروع خط تعز التربة. وجرى التوقيع بمقر الصندوق في عدن بحضور وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي. ولفت الماس أن تنفيذ هذا المشروع الحيوي والشرياني لتعز ترجمة لاستراتيجيات القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات وتوجهات دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبناء على رؤية قيادة وزارة الاشغال العامة والطرق ممثلة بمعالي الوزير م. مانع يسلم بن يمين ومتابعة الاستاذ نبيل شمسان محافظ محافظة تعز. بدور قال وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي أن هذا اليوم يعد يوم سعيد لأكثر من أربعة مليون مواطن بمحافظة تعز. وأثنى بالجهود التي يبذلها المهندس معين محمد الماس لافتا أن خطوة صيانة وإعادة تأهيل خط تعز التربة تعد بشرى سارة ظل انتظاره . صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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