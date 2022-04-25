وزارة المياه والبيئة تحذر من مخاطر بقاء السفن المتهالكة في ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

جدد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، تحذير وزارته من مخاطر بقاء السفن المتهالكة في ميناء عدن..مشددا على ضرورة إخراجها من محيط الميناء بشكل عاجل وتفكيكها.



ووجه الوزير الشرجبي الهيئة العامة لحماية البيئة بسرعة العمل مع الجهات ذات العلاقة في هيئة النقل البحري ومؤسسة موانئ خليج عدن، للتخلص العاجل من السفن المتهالكة في منطقة رمي المخطاف بميناء عدن..لافتا إلى أن استمرار بقائها في الميناء منذ ما قبل العام 2015 دون أن تخضع لأي عمليات صيانة أو تفريغ للمواد النفطية المخزنة في صهاريجها ومحركاتها يشكل مصدر تهديد بيئي خطير قد يؤدي إلى تدمير الموائل البحرية في خليج عدن وإعاقة حركة الملاحة في حال غرق هذه السفن المتهالكة أو بعضها.

وذكر الوزير الشرجبي خلال افتتاحه، اليوم، ورشة عمل حول التغيرات المناخية بالعاصمة المؤقتة عدن، بالكارثة البيئية التي أحدثها جنوح ناقلة النفط شامبيون في ميناء المشراق بالمكلا عام 2013..لافتا الى أن حطام السفينة المتهالكة ضياء (1) لم ينتشل من منطقة رمي المخطاف بميناء عدن منذ غرقها في العام 2021.. مؤكدا أهمية رفع قدرات الهيئة العامة لحماية البيئة للتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر والشركاء الدوليين الفاعلين.