مجلس القيادة الرئاسي يناقش عددا من التحديات وخطة تطوير مدينة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقد مجلس القيادة الرئاسي، امس، اجتماعا برئاسة فخامة رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة عدد من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية وآليات تجاوز التحديات لاستكمال استحقاقات المرحلة في مختلف الجوانب.



وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء المجلس، عيدروس الزُبيدي، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي، وقف المجلس أمام القضايا المدرجة في جدول أعماله اليومي، وتدارس نتائج التقارير التي تمت مناقشتها خلال الأيام الماضية.

وتطرق الاجتماع إلى قيام المليشيات الحوثية بعرقلة تسيير أول رحلة من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة اليوم الأحد بموجب الهدنة الأممية، وحمّلها مسؤولية مفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال اختلاق مبررات تهدف بالدرجة الأولى للتنصل من الهدنة، وإفشال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، الموقف الذي سبق وأن أعلنت عنه الحكومة، بالحرص على عمل كل ما من شأنه التخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين دون استثناء أو مقايضة في الملفات الإنسانية.

كما ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، اجتماعا آخر، كُرس لمناقشة خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي.

وناقش الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات، والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي.

وتنص الخطة على تطوير عدن في كافة القطاعات وخصوصا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية.

كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشاريع حيوية أخرى.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات وخصوصا الكهرباء.

ووجه مجلس القيادة، اللجنة بإعداد الخطة الخاصة بمدينة عدن بشكل عاجل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها أسبوع.