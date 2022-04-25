شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام ينزع 1550 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2022م من انتزاع 1,550 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، في مختلف مناطق اليمن، منها 1.050 لغمًا مضادًا للدبابات، و500 ذخيرة غير متفجرة.



وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 334 ألفًا و60 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي بصورة عشوائية.