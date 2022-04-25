تبدأ منتصف مايو.. مناقشة ترتيبات إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقشت اللجنة الفرعية للامتحانات بمحافظة شبوة، في اجتماع لها الأحد، برئاسة أمين عام المجلس المحلي عبدربه هشلة، الترتيبات الجارية، لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022- 2021.

وأكد هشلة، على ضرورة تظافر الجهود من أجل التحضير والإعداد الجيدين لهذه الامتحانات لضمان إجرائها، وسيرها بحسب ما هو مخطط لها ووفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لها، وفقا لوكالة سبأ.

وجدد الوكيل هشلة التأكيد على "حرص السلطة المحلية على دعم القطاع التعليمي وتوفير متطلباته".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد ناقشت منتصف آذار/فبراير الماضي بعدن، الاستعدادات الجارية لإنهاء العام الدراسي 2021/2022م، واختبارات شهادة العامة لطلاب الثالث الثانوي بأقسامه المختلفة.

ووفق التقويم المدرسي، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، فأن اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي والأدبي) ستبدأ في 15 مايو القادم.