مجلس القيادة الرئاسي يناقش خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الأحد، خطة تطوير العاصمة المؤقتة عدن في كافة المجالات، والتي تم إقرارها الأسبوع الماضي.



جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي بحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي وعبدالرحمن المحرمي، وكذا رئيس الوزراء معين عبدالملك، ووزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن "الخطة تنص على تطوير عدن في كافة القطاعات وخصوصا الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية".



كما تنص الخطة على سرعة إعادة تأهيل الطريق البحري ومصافي عدن، ومشاريع حيوية أخرى، وفق المصدر.



وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الأشغال العامة والطرق والصحة والسكان والمالية ووزير الدولة محافظ محافظة عدن، تتولى إعداد خطة لتطوير العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين الخدمات وخصوصا الكهرباء.



ووجه مجلس القيادة، اللجنة بإعداد الخطة الخاصة بمدينة عدن بشكل عاجل، على أن يتم تسليمها خلال مدة أقصاها أسبوع.

