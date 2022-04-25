اليمن.. مجهولون يفجرون أنبوبا لنقل الغاز في محافظة شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - فجر مسلحون مجهولون، مساء الأحد، أنبوبا للغاز الطبيعي في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "انفجارا ضخما وقع شرق مدينة جول الريدة بمديرية ميفعة".



وأضافت أن "الانفجار استهدف أنبوبا لنقل الغاز المسال والذي يربط بين منشأة صافر بمحافظة مأرب ومنشأة بلحاف لتصدير الغاز بشبوة".



وتصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير وشوهدت من مسافات بعيدة عن المنطقة وسط حالة من الهلع والخوف لدى الأهالي.

وجاء هذا العمل التخريبي، بعد أيام من تأكيد رئيس الوزراء معين عبدالملك لمجلس النواب خلال اجتماعه في عدن، عن توجه الحكومة لإعادة تصدير الغاز عبر منشأة بلحاف الغازية، وإجرائها مباحثات مع شركة توتال الفرنسية بهذا الخصوص.

والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة الأمنية بشبوة، رفع الجاهزية القتالية لكافة الوحدات العسكرية والأمنية لمواجهة "تحركات مشبوهة للعناصر الإرهابية".



وأكدت اللجنة في بيان، أنها ستضرب بيد من حديد كل من يسعى المساس بأمن واستقرار المحافظة، مشددة على تأمين المرافق والمنشآت الاقتصادية السيادية وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالنيل منها أو تعطيلها.

