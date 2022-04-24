شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التربية والتعليم تناقش مع منظمة اليونيسيف تطوير البرنامج القطري للتعليم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / الإعلام التربوي:

عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع تشاوري بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف لمناقشة تطوير البرنامج القطري للتعليم ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وبحث أوجه التعاون والشراكة في مشاريع القطاع التعليمي.

وفي الاجتماع رحب وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم الدكتور محمد عمر باسليم، بالقائم بأعمل مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن ناصر قدورة والوفد المرافق له، ناقلا له ولفريقه المرافق تحيات معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، مؤكدا حرص الوزارة على خلق شراكة استراتيجية مع كافة الشركاء من المنظمات المانحة خاصة منظمة اليونيسف باعتبارها شريك هام في قطاع التعليم.. مشيرا إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة وفق اتفاقيات واضحة وشفافة والاحتياج المقدم من قبل الوزارة، من المشاريع والبرامج التعليمية وسبل تصحيح أي إشكاليات ومعالجتها بصورة تسهم في استقرار الأوضاع التعليمية.

من جهته أكد القائم بأعمال مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن ناصر قدورة إلى تطلع اليونسيف في خلق مزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية، والإسهام في الوصول إلى بيئة آمنة للتعليم، موضحا سعي المنظمة لتعزيز برامج التنمية المستدامة لقطاع التعليم.

واستعرض الاجتماع التشاوري الذي حضره وكلاء القطاعات في ديوان وزارة التربية والتعليم عدد من الآراء والمقترحات حول اعتماد مؤشرات البرنامج القطري للتعليم في اليمن لعامي 2023 و 2024 وذلك تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في عمان الأردن في يومي 15 و 16 مايو.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم والوكيل الأستاذ حسين بافخسوس وكيل قطاع التدريب والتأهيل، وكيل قطاع تعليم الفتاة الدكتور حفيظة الشيخ، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتوجيه التربوي الدكتور عبدالغني الشوذبي، والوكيل المساعد لقطاع التعليم الأستاذ محمد لملس، ورئيس مركز البحوث والتطوير التربوي الدكتور غالب العديني، رئيس مركز محو الأمية الأستاذ محمد حسين الحاج، ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والنشر التربوي الأستاذ محمد حسين الدباء، والدكتور نادر شمشير من وحدة إدارة البرامج في وزارة التربية والتعليم، ومن جانب اليونيسيف مديرة التقييم والمتابعة السيدة يامينح تشاو، اختصاصي التعليم جواد الأوبلي، ومسؤولة مشروع التعليم الأستاذة جيهان باوزير، مسؤولة مشروع الشراكة الأستاذة ملاك إسماعيل.