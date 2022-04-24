شكرا لبحثكم عن خبر بدء سفلتت الخط الرئيسي لمدينة قعطبة في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهد الخط الرئيسي لمدينة قعطبة بمحافظة الضالع أعمال سفلتة واسعة بتمويل من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وتنفذ المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الضالع أعمال السفلتة بالشارع الرئيسي بإشراف مباشر من قبل معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة. ويأتي العمل بالشارع الرئيسي كأول مشروع بتمويل صندوق صيانة الطرق والجسور مابعد حرب 2015م. هذا وقال المهندس عبدالرحمن علي حمود مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة الضالع أن هذا المشروع يعد مشروع حيوي طال انتظاره. وشكر حمود من يقف وراء هذا المشروع ممثلة بمعالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. بدوره قال المهندس عبدالله فضل ضابط مشروع الطرقات بالضالع أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور فرع المحافظة برئاسة المهندس علي الطب تسير بوتيرة عالية. ولاقى أعمال السفلتة بالشارع الرئيسي قعطبة ارتياح شعبي واسع بعد سنوات من المعاناة. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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