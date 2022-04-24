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رئيس مجلس القيادة يتلقى برقيتي تهنئة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

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تلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور، رشاد العليمي، برقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للمجلس .

 

وأعرب خادم الحرمين الشريفين في برقيته عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات لفخامته ولأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالتوفيق والسداد؛ بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبه وبلده الشقيق.

 

كما تلقى فخامة الرئيس برقية ممثالة من  الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء .

 

وأكد الحرص على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لهما وشعبيهما الشقيقين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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