وزير الدفاع يطلع على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المناطق العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بالنزول الميداني إلى المناطق العسكرية الأولى والثانية والرابعة والمحاور التابعة لها.



واستمع وزير الدفاع، خلال لقائه، اليوم، أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس هيئه الاسناد اللوجستي اللواء الركن علي محمد منصور الفضلي، إلى ملخص التقارير المرفوعة حول تقييم المستوى الإداري واللوجستي للمناطق العسكرية وفقاً لخطة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة للعام التدريبي 2022م، والتي تتضمن ربط جميع فروع القوات المسلحة عملياتياً ولوجستياً وبشريا.

وأشاد الفريق المقدشي، بجهود اللجنة وتعاون قادة المناطق والمحاور لتسهيل مهامها.. مؤكدا أن التوصيات التي قدمتها اللجنة ستؤخذ بعين الاعتبار وتحظى باهتمام قيادة الوزارة..مشيرا الى أن الوزارة ماضية في جهود تطوير بناء القوات المسلحة وفق اسس علمية تتجسد فيها اللحمة الوطنية وقيم ومبادئ الثورة السبتمبرية والاكتوبرية.