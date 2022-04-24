مجلس القيادة الرئاسي يناقش عدد من القضايا الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عقد مجلس القيادة الرئاسي، امس، اجتماعاً برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وحضور أعضاء المجلس، عيدروس الزبيدي، وطارق صالح والدكتور عبدالله العليمي وعثمان مجلي ،وعبدالرحمن المحرمي.



وكرس الاجتماع، لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، واتخذ عدد من القرارات تجاه المواضيع إزاء عدد من القضايا الراهنة في الساحة الوطنية.

واكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للجهود الأممية الرامية التي يقودها المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في سبيل إحلال السلام، وإنهاء معاناة اليمنيين..مجدداً تمسكه بالهدنة الإنسانية..مشدداً على ضرورة الرفع العاجل للحصار الحوثي على مدينة تعز وكافة المدن اليمنية.