شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدين اختطاف مليشيا الحوثي الصحفية نادية مقبل واخفائها قسريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني واستنكر باشد العبارات اقدام ميليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على اختطاف الصحفية نادية مقبل من احد شوارع العاصمة صنعاء، اثناء قيامها بإعداد تقرير صحفي ميداني عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان، واخفائها قسريا منذ 28 مارس الماضي‏.



واوضح معمر الارياني في تصريح صحفي، بان هذه الجريمة النكراء امتداد لمسلسل استهداف مليشيا الحوثي الارهابية للصحافة والصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسياسة القمع وتكميم الافواه التي تنتهجها لحجب الحقائق عن الراي العام، وضربها عرض الحائط بالعادات والتقاليد التي تجرم المساس بالمرأة اليمنية مهما كانت الظروف والمبررات.

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وطالب الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والمرأة بادانة هذه الجريمة النكراء، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق الصحفية نادية مقبل وكافة المخفيين قسرا في معتقلاتها من صحفيين ونساء دون قيد او شرط.