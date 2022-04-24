المبعوث الأممي قلق من تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ، اليوم الأحد، عن قلقه إزاء تأجيل الرحلة التجارية الأولى من مطار صنعاء، والتي كانت مقررة اليوم.



وقال جروندبرغ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "الهدف من الهدنة هو خدمة المدنيين من خلال الحد من العنف، وتوفير الوقود، وتعزيز حريتهم في التنقل من وإلى داخل بلادهم".

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه يعمل على دعم الأطراف في تنفيذ وتعزيز وتجديد الهدنة.

وحث جروندبرغ، الأطراف على العمل بشكل بناء معه ومع مكتبه لإيجاد حل يسمح باستئناف الرحلات الجوية كما هو مخطط له.