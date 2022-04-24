‏الارياني يحمل مليشيا الحوثي مسؤولية تعثر تشغيل أول رحلة من مطار صنعاء الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رهابية التابعة لايران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية بين مطار صنعاء الدولي والعاصمة الأردنية عمّان.



وقال معمر الارياني في تصريحا وفقا لـ لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان الرحلة التي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل تعثرت جراء عدم التزام مليشيا الحوثي الارهابية بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية‏".

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واضاف الارياني "ان الحكومة وافقت على سفر (104) راكباً في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي الى العاصمة الأردنية عمان، الا ان مليشيا الحوثي الارهابية رفضت واصرت وما زالت على اضافة (60) راكباً بجوازات سفر غير موثوقة".

واشار الارياني، الى ان مليشيا الحوثي الارهابية تحاول فرض (60) راكباً على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني باسماء وهمية ووثائق مزورة.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الانساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث باوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود اعلان التهدئة برعاية اممية.